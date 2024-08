Brasile, prima convocazione con la Selecao per Estevao Willian: intanto lui incanta con il Palmeiras!

AFP via Getty Images

Dopo Endrick ilnon perde tempo e il ct Dorival Junior ha chiamato per la prima volta un altro giovanissimo talento: si tratta di, attaccante classe 2007 acquistato dal Chelsea e mandato in prestito alfino al Mondiale per Club 2025. E’ la prima convocazione con la Selecao per “Messinho” – così lo chiamano in Brasile. Ancora minorenne, l’attaccante esterno ha già messo in mostra qualità da vero predestinato grazie alla sua velocità e a un mancino davvero delicato.– Le prestazioni del predestinato brasiliano non sono passate assolutamente inosservate e nella scorsa gara del Palmeiras (vinta 5-0 sul Cuiabà) il classe 2007 ha messo a segno una grande, il modo migliore per rispondere presente alla. Nella stessa gara, ha timbrato il cartellino anche l’ex Lazio Felipe Anderson. Per lui si tratta del primo centro con la maglia dei Verdao.

- La prima apparizione ufficiale con la maglia del Brasile, per Estevao, potrebbe arrivare il 6 settembre contro l'Ecuador, quando la Nazionale del ct Dorival Junior sarà impegnata nelle qualificazioni per i prossimi Mondiali 2026.