Era il lontano 2008 quando ilsi laureava per la terza volta consecutiva campione del Brasile diventando, in quel momento, anche la squadra più titolata del paese. In quella rosa giocavano, l'intramontabilee fece una comparsata perfinol'imperatore. Da allora il club paulista ha vissuto anni di pochi alti e tanti bassi, con la sola vittoria della Copa Sudamericana nel 2014 a fare da contraltare a risultati non eccelsi nel. L'opera di svecchiamento e rivoluzione della rosa tricolor sta però dando quest'anno i suoi frutti e la squadra allenata daè in vetta al campionato con ben 7 punti di vantaggio su Flamengo e Atletico Mineiro. E fra i protagonisti indiscussi di questa stagione c'è sicuramenteBrenner Souza da Silva è uno dei gioielli più lucenti della cantera del San Paolo in cui arriva all'età di 13 anni, dopo che il club paulista l'aveva opzionato già da quando ne aveva 11. Brenner esordisce nel 2017 in prima squadra ma con l'addio di Rogerio Ceni trova poco spazio e viene anche prestato al Fluminense senza trovare la giusta consacrazione. Eppure lui i gol li ha sempre fatti, 23 in 30 presenze in under 15, 28 in 11 in under 17 giocando spesso come ala offensiva.E quest'anno giocando finalmente da titolare nel suo San Paolo è già arrivato a quota, con l'ultima segnata proprio al Fluminense e decisiva per la formazione tricolor.Numeri impressionanti per un ragazzo di appena 20 anni e che hanno ovviamente attirato l'attenzione di numerosi club europei. Ilcon Leonardo lo osserva da tempo,è pronto anche allo sforzo economico per portarlo subito in Olanda. E in Italia? I contatti più vivi con, li ha avuti lanel corso degli ultimi due anni, ma nell'ultimo periodo si è mosso anche ilcon i suoi scout che lo seguono con grande attenzione.e questo lo mette davanti a una scelta importante da fare per il suo futuro