Eugenio Corini, allenatore del Brescia, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della partita con il Verona: “Come stiamo dopo il ko con l'Inter? C’è amarezza, ma rimane una prestazione di grande livello. Bisogna capire cosa si può fare in più, noi abbiamo lavorato su questo. Dobbiamo capire come finalizzare e come difendere. Le prestazioni, accompagnate da miglioramenti, possono trasformarsi in risultati”.



SUL VERONA - “Ho deciso come approcciare la sfida, andiamo a rapportarci contro una squadra che sta bene, faccio i miei complimenti a Juric. Ci sono tanti significati in questa partita. I punti sono sempre un imperativo, poi all’interno di una partita ci sono tante letture. La ricerca è quella di fare una prestazione di un certo tipo. Domani un bivio? In un campionato ci sono tante partite, non cambio pensiero. Le prestazioni devono essere accompagnate da un risultato. Mediaticamente le cose vengono lette in maniera diversa”.



SU JORONEN E BALOTELLI - “Joronen? L’ho convocato, valuteremo in queste ore se sarà tutto ok oppure no. Balotelli? Anche sui corner cerco di sfruttare la sua fisicità. Sta lavorando bene, il minutaggio gli sta dando consapevolezza