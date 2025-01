Buchanan in uscita dall'Inter: sfida Monza-Torino. Le condizioni e una richiesta dalla Spagna

negli ultimi giorni della sessione invernale di mercato, è evidente. L, impegnata nella corsa su tre fronti, non riesce comunque a garantirgli un impiego sufficiente in campo dopo il rientro dall'infortunio patito in estate col Canada in Copa America, e c'è bisogno di far trovare più spazio al laterale ex Brugge.Negli ultimi giorni si è mosso il: i granata non cercano solo un attaccante, richiesto a gran voce dal tecnico Paolo Vanoli, ma anche un esterno, e Buchanan potrebbe integrare il lavoro dell'ex Inter Lazaro sulla corsia ora che il modulo è passato al 4-2-3-1. Ma i piemontesi non sono i soli ad essere interessati.

Secondo Gianluca Di Marzio, infatti,, desideroso di rinforzi per la rimonta salvezza in un attacco con meno punti di riferimento senza Djuric passato al Parma. Monza che, oltre a ciò, è in chiusura con i nerazzurri per il prestito del difensore argentino classe 2003 Tomas Palacios fino a fine stagione.“Buchanan? Stiamo valutando insieme al suo entourage se è più opportuno fargli finire la stagione da un’altra parte. L’interesse c’è non solo da parte del Torino, ma anche da parte di altri club italiani e internazionali che fanno le coppe“, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il ds nerazzurro Piero Ausilio prima della gara di Champions vinta a Praga contro lo Sparta.

Il club italiano, appunto, è il Monza, mentre in Europa Di Marzio fa il nome del(sebbene il Submarino Amarillo non faccia le coppe europee), che ha appena preso a titolo definitivo Bernat dal Psg ma che potrebbe rinforzare ulteriormente la propria batteria esterni. L'Inter vorrebbe cedere Buchanan a titolo temporaneo e preferirebbe farlo rimanere in Italia, ma dipenderà tutto dalle proposte che arriveranno.