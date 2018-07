"Non mi aspettavo davvero tutto questo entusiasmo e così tanta gente per questo appuntamento. Più che al Tolosa, dove comunque mi hanno sempre riempito d’affetto", parola del nuovo portiere della Fiorentina Alban Lafont sulle colonne de Il Corriere dello Sport. Ieri l'estremo difensore ha incontrato, insieme a Bryan Dabo, i sostenitori viola per fotografie e autografi, per poi prendere parte alla seduta a porte aperte al 'Franchi'.