Ultima prova generale per la Lazio prima dell'esordio stagionale in Serie A. Dopo il pari di Southampton i biancocelesti sono volati in Spagna per affrontare il Cadice. L'amichevole mette in palio il trofeo "Ramon de Carranza" che in Spagna si disputa tradizionalmente in estate dal 1955 ed è noto con il nome di ‘El trofeo de los trofeos’ (l'anno scorso toccò al Lecce fare da sparring partner agli andalusi in questa manifestazione, ndr). Domenica prossima sarà invece tempo di fare sul serio contro il Venezia all'Olimpico.Cadice-Lazio sarà visibile su DAZN in streaming e tramite app e sarà trasmessa anche dai media ufficiali biancocelesti di Lazio Style Channel, in diretta (pay per view) e in differita (sul canale 233 di sky), previa registrazione sul sito www.sslazio.it. Fischio di inizio alle ore 21:00.

David Gil; Iza, Fali, Chust, Matos; Alejo, Alex, Moussa, Ontiveros; Chris Ramos, Roger Martì.Provedel; Marusic, Patric, Romagnoli, Lazzari; Guendouzi, Vecino; Isaksen, Castrovilli, Zaccagni; Castellanos.