Nel corso dell'intervento a 'Radio Anch'io Sport', il presidente del Cagliari Tommaso Giulini ha parlato anche del possibile ritorno in Sardegna di Massimiliano Allegri: "E' molto amico del nostro vicepresidente, a gennaio c’è stata una chiacchierata. A lui non sembrava così assurdo. Ma sta parlando con altri club, era un po' complicato anche per le finanze del club. Sarebbe stato un bel sogno completare il centenario con Max in panchina".