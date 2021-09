Tommaso Giulini, presidente del Cagliari, parla a Videolina Sport, tornando su Radja Nainggolan e Nahitan Nandez, protagonisti dell'ultimo mercato: "È importante il rispetto, penso di aver dato tanto a Radja nelle due volte che è tornato, così come a Nandez portandolo in Europa. Rispetto e riconoscenza sono alla base di tutto. I soldi dal Cagliari li prendono tutti, chi più chi meno. Quando la mia parola viene messa in discussione mi ferisce".