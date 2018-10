Rolando Maran, allenatore del Cagliari, parla in conferenza stampa dopo la vittoria sul Bologna: "I tifosi ci hanno sempre sostenuto con grande forza, e nonostante mancasse ancora la vittoria in casa sono stati sempre eccezionali. Abbiamo fatto una prestazione con qualità e spirito di sacrificio da parte di tutti. Una vittoria arrivata con gioco e luciditià. Castro? Sicuramente ha fatto una grandissima gara, non stupito perchè lo conosco bene. Al di là della sua partita, la squadra ha sfornato una prestazione importante. Se dopo quindici minuti esce Srna ed entra Faragò e non ce ne accorgiamo. Perciò chiunque entra dà sempre un grande contributo".



SU CASTRO - "Il modulo non è cambiato, poi abbiamo dei trequartisti che hanno delle peculiarità per quel ruolo. Avere più giocatori per una posizione è importante, è una delle soluzioni che ho in mio possesso e cercherò di utilizzarle tutte. Srna? Ha preso una botta alla schiena".



SU CRAGNO E BARELLA IN NAZIONALE - "Sono felice per i ragazzi e per la Società. Sono due giocatori che meritano un grande palcoscenico. Anche oggi Alessio non si è mai fatto sorprendere e per il portiere sono le cose più difficili. Nicolò sta maturando con grande velocità. Pavoletti? Tra i migliori dentro l'area, potrà sicuramente giocarsi le carte per essere convocato".