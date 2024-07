Cagliari, Nicola cuore d'oro: rinuncia agli stipendi con l'Empoli e firma con i sardi. I dettagli

Getty Images

Salutato Claudio Ranieri, ilsi prepara ad accogliere Davidein panchina. La notizia è nell'aria da diverso tempo e continuano ad arrivare conferme per quanto riguarda l'ufficialità dell'ex tecnico dell'Empoli, che potrebbe arrivare a breve. Si stanno definendo gli ultimi dettagli, per l'affare che porterà il tecnico piemontese in forza ai Casteddu.- In mattinata è andato in scena l'incontro tra Nicola e l'Empoli, che ha fatto luce sulla situazione contrattuale dell'allenatore che, secondo fonti vicine al club, ha rinunciato agli stipendi previsti dal precedente accordo con il club toscano, pur di legarsi al

sarà, quindi, il nuovo allenatore della formazione sarda. Per il piemontese è già pronto un contratto triennale con i Casteddu fino al 30 giugno 2027. Inoltre, il Cagliari verserà un indennizzo di 800 mila euro nelle casse dell'Empoli.