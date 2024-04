Cagliari: Nicola Viola, l’uomo in più nei minuti finali rossoblù. A fine stagione il suo contratto verrà rinnovato?

Il campionato di Serie A è ormaie con esso arriveranno i verdetti tanto temuti per quanto riguarda la corsa salvezza. Il Cagliari di Claudio Ranieri, impegnato da tempo in questa corsa, ha deciso di congelare qualsiasi decisione riguardantiproprio per avere tutti concentrati al massimo per il raggiungimento dell’obiettivo stagionale. Tra i giocatori che ad oggi non sanno dove saranno la prossima stagione c’è, centrocampista che nelle ultime partite ha trascinato sempre di più i sardi alla conquista di importanti punti salvezza.

L’ex giocatore del Benevento ha infatti il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno e non si è ancora seduto a tavolino con la società per parlare del suo futuro. Prima l’obiettivo salvezza, poi - molto probabilmente il meritato rinnovo di contratto. Nicolas Violail prossimo ottobre ma, complici anche le sue ultime prestazioni, non ci dovrebbero essere problemi a prolungare la sua permanenza in Sardegna almeno di un altro anno.Il centrocampista calabrese, nel momento del bisogno,per conquistare punti salvezza che, sulla carta, alla vigilia erano alquanto impensabili. Claudio Ranieri conosce il potenziale del giocatore ma nello stesso momento sa anche che Viola non è più un ragazzino e ha bisogno di essere dosato. Per questo motivo nella maggior parte delle partite viene utilizzato come asso nella manica nel finale di gara.

Nel trittico composto da Atalanta, Inter e Juventus il Cagliari è riuscito a portare a casa ben 5 punti, con tanto di rammarico per aver “gettato” la vittoria contro i bianconeri subendo la rimonta nella seconda frazione di gioco. Nelle due sfide contro i nerazzurri Viola ha però merito di aver cambiato la gara grazie alle sue giocate. Nel match con l’Atalanta è entrato al 79esimo minuto, trovandodel 2 a 1 a due minuti dalla fine dei tempi regolamentari. Uno stacco di testa che è valso i tre punti. Contro l’Inter invece è stato, nonostante anche qui abbia fatto il suo ingresso al minuto numero 78; è sua la rete del pareggio finale siglata al minuto 83. Un ingresso con rammarico visto che nel finale di gara, sciupa di testa - sbilanciato da Arnautovic - il colpo grosso.

Due reti fondamentali che hanno fatto entrare ancora di più Nicolas Viola nel cuore dei tifosi rossoblù. Il centrocampista in questo finale di stagione andrà a rdella storia del club sardo. Quello legato ai gol stagionali messi a segno da un centrocampista. L’ex giocatore del Bologna nella stagione in corsa ha siglato sino ad ora ben 5 reti. Solamenteriuscì a fare meglio in una sola annata, mettendo a referto 6 gol nella stagione 2019/20. Una rete per condividere il record, due per conquistarlo in solitaria. Mancano solamente cinque giornate e questo è alla portata di Professor Nicolas Viola, consapevole che, per raggiungere la salvezza, serviranno le sue magie, sia che parta da titolare sia che abbia a sua disposizione solamente l’ultimo quarto d’ora., consapevole del fatto che vista l’età ed il calo nella corsa non sarà il perno centrale della squadra ma bensì, come nelle ultime apparizione, la carta da utilizzare nel finale di gara. Discorso in standby in caso di retrocessione, anche se, il giocatore, sembra intenzionato a restare in tutti i casi.