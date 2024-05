Cagliari, Ranieri: "Ora faccio il nonno e mi godo i nipoti. Futuro? Se arriva una Nazionale..."

Il tecnico del Cagliariha parlato a DAZN dopo il match casalingo contro la Fiorentina perso per 2-3."Non me l'aspettavo, è stato bellissimo. Ringrazio i miei giocatori, quelli della Fiorentina e l'arbitro: una cosa molto bella. Sono stato a Firenze per 4 anni, mi fa enormemente piacere"."La Fiorentina ha vinto meritatamente, ma noi abbiamo fatto una partita bellissima. Sono soddisfatto di uscire dal campo con una prestazione meravigliosa da parte dei ragazzi".

"La consapevolezza che ho sempre detto di dare sempre il massimo. Mi hanno lasciato un bel dolce in bocca, anche se abbiamo perso. Fino all'ultimo hanno lottato, questo è importante"."Ho detto che Cagliari è la fine del cerchio, poi ho detto che se capiterà una Nazionale che mi dice qualcosa - visto che sono rimasto scottato dall'esperienza con la Grecia - perché no, sennò è finita. Va bene così, mi devo godere i nipoti e la vita e ringrazierò per sempre la gente di Cagliari".

"Vediamo quanto mi durerà, poi bisogna anche saper soffrire"."L'ho fatto poco, poi non sono un nonno che coccola troppo i nipoti"."Non ho consigli da dare, ho solo detto ai tifosi di aiutare questi ragazzi fino a che daranno tutto. Senza questo pubblico, non ce l'avrebbero fatta. I tifosi devono sapere che sono salite Parma e Como, che hanno tanti soldi. Bisogna sapere quello che si può fare: state vicini, per risalire è dura"."La salvezza deve essere abbastanza, tutti vogliono vincere e bisogna pesare la squadre".

"Mi hanno detto tante belle cose. Ho sempre dato tutto, come mi hanno insegnato i miei genitori".