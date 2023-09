Claudio Ranieri, tecnico del Cagliari, è intervenuto a DAZN al termine della sfida persa per 2-0 contro l'Atalanta: "La squadra nel primo tempo mi è sembra timorosa anche se l'Atalanta sta vivendo un momento d'oro ed è partita a rullo. Nel secondo abbiamo preso in mano le redini della gara, forse meritavamo qualcosa in più ma sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire. Bisogna continuare a lavorare".



Quali difficoltà state incontrando?

"Le idee i ragazzi ce l'hanno in testa, ma tra A e B cambia la velocità di esecuzione. Dobbiamo capire questo passaggio".



Pavoletti recuperabile per la prossima?

"Vediamo, stasera rientriamo e domani abbiamo allenamento per valutare tutti quanti e mettere in campo chi sta meglio in questo momento".



Il calendario non vi aiuta?

"Serve lavorare su tutto, avevo detto ai ragazzi che l'inizio sarebbe stato tremendo e avremmo pagato dazio. Neanche immaginavo di avere due punti".



Che Milan si aspetta?

"Mi aspetto un grande Milan, in lotta per vincere lo scudetto. Davanti c'è posto per tutti, sarà una gran bella battaglia".



Serve una vittoria per sbloccarsi?

"Ci serve per ritrovare un po' di fiducia, i ragazzi devono essere sereni e lottare anche se la sconfitta te ne toglie un po’”.