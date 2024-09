Cagliari, trasferimento a sorpresa per Hatzidiakos

Getty Images

, difensore classe 1997 dele della nazionale greca, si trasferisce a sorpresa al, dove è già volato. Il 27enne sembrava vicino a trasferirsi al Paok Salonicco.Hatzidiakos lascia il Cagliari dopo una sola stagione, nella quale ha raccolto 12 presenze. Calciatore greco con cittadinanza olandese, Hatzidiakos è cresciuto nel Panathinaikos e nell'AZ Alkmaar, club nel quale ha giocato 213 partite, segnando 6 gol. Per lui anche 34 partite con la nazionale greca.Arrivi: Luperto (d, Empoli), Felici (a, Feralpisalò), Zortea (d, Frosinone), Piccoli (a, Lecce), Adopo (c, Atalanta), Sherri (p, Egnatia), Palomino (d, Atalanta), Soldati (d, Queretaro).

Rientri: Marin (c, Empoli).Partenze: Nandez (c, Al-Qadsiah), Aresti (p, svincolato), Mancosu (c, svincolato), Oristianio (a, Venezia), Shomurodov (a, Roma), Petagna (a, Monza), Dossena (d, Como), Sulemana (c, Atalanta), Radunovic (p, Bari), Di Pardo (d, Modena), Hatzidiakos (d, Copenhagen)Allenatore: Nicola (nuovo).