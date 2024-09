Cagliari: cosa dice il bilancio di mercato. Hatzidiakos può ancora partire. Serviva forse un ricambio in attacco?

Redazione Calciomercato

Il calciomercato estivo è ormai archiviato, almeno per quanto concerne gli acquisti, salvo qualche accordo con chi è attualmente svincolato. Per le cessioni invece qualcosa sì potrebbe ancora muovere, visto che alcuni campionati hanno ancora la finestra di mercato aperta.Per questo motivo. Il giocatore, ormai quasi ai margini del progetto, potrebbe negli ultimi giorni di mercato greco fare ritorno in patria. Si di lui è infatti forte l'interesse deldi Lucescu che da tempo è sulle tracce proprio del difensore rossoblù ma che mai è riuscito a trovare l’accordo finale. Le due società avranno tempo sino all’11 settembre per trovare la giusta quadra economica e la formula dell'eventuale trasferimento.

Per quanto riguarda il bilancio del Cagliari c'è da segnalare. Il presidente Tommaso Giulini ha vinto il braccio di ferro con Aurelio De Laurentiis, che, una volta acquistato Scott McTominay, ha dato il via libera alla cessione del centrocampista. Sei milioni di euro, questa la cifra che i sardi verseranno nelle casse dei partenopei all'obbligo del riscatto. Una mossa vincente da parte della società che non ha ceduto alle richieste da 10 e poi 8 milioni da parte della società campana, visto anche la forte volontà dello stesso giocatore, che da inizio estate aveva manifestato la volontà di tornare in Sardegna in caso di non conferma da parte dello stesso Napoli, sua squadra natale.

Difesa e centrocampo hanno trovato alla fine la giusta quadra, con il direttore Bonato che ha accontentato le richieste di Davide Nicola. Probabilmente si poteva fare qualcosa di più in attacco, visto che alla fine l'unico volto nuovo è quello di Roberto Piccoli. La vera notizia è quindi la. Il peruviano non ha trovato il giusto accordo economico con nessuna delle squadre che lo hanno cercato. Su tutte ci hanno provato Sassuolo e Pisa ma l'attaccante chiedeva un contratto triennale, uno scoglio che nessuno ha voluto arginare.

Senza la cessione di Lapadula sono saltate tutte le altre trattative offensive. Walid Cheddira non ha aspettato i rossoblù accettando da subito l’Espanyol mentre sono mancati quindi poi gli affondi decisivi per Okereke della Cremonese e Fabio Borini della Sampdoria, anche se quest'ultimo, insieme a Barak e Traorè era più una valida alternativa in caso di mancato arrivo di Gaetano. Unsarebbe stato opportuno ma la società ci lavorerà per non farsi trovare impreparata in caso di necessità nel prossimo mese di gennaio.Oltre al mancato cambio in attacco è, fedelissimo di Claudio Ranieri e quasi mai messo in gioco da Davide Nicola. Il centrocampista ceco proverà a cercare una soluzione nei campionati con il mercato aperto anche se con molta probabilità tornerà in patria durante la prossima sessione invernale.

. Nelle prossime settimane si capirà se il centrocampista tornerà all'interno delle rotazioni dell'allenatore o se veramente, in caso di non rinnovo alle condizioni dettate dalla società, verrà utilizzato solo in caso di assoluta necessità da qui al prossimo mercato.Nel frattempo la squadra è rientrata dalla, un match che ha lasciato qualche livido visto la sconfitta nonostante la superiorità numerica. Davide Nicola avrà tempo di lavorare con la squadra visto che ora il campionato si fermerà per la prima sosta stagionale per le nazionali.