Lavoro, lavoro, lavoro

Anche Mancosu regolarmente in gruppo



Il report dal CRAI Sport Center https://t.co/Eqlw0BYVNe pic.twitter.com/IrtPrH912y — Cagliari Calcio (@CagliariCalcio) November 29, 2023

Buone notizie per il Cagliari di Claudio Ranieri in vista della sfida con la Lazio all'Olimpico di Roma, si rivedono in gruppo. Il report dell'allenamento:Nuova tappa di avvicinamento alla gara dello stadio Olimpico di Roma: i rossoblù di mister Ranieri si sono allenati questa mattina al CRAI Sport Center. Dopo una serie di lavori di attivazione, la squadra ha svolto delle esercitazioni dedicate al possesso palla ed una partita.Si sono allenati con il gruppo Marco Mancosu e Nahitan Nandez; hanno proseguito il personalizzato per Elio Capradossi e Alessandro Di Pardo.Domani, giovedì 30, nuovo allenamento, sempre al mattino. Al termine Claudio Ranieri incontrerà i media per presentare la sfida contro la Lazio: la conferenza è in programma alle ore 13, diretta streaming sul canale YouTube del Club.