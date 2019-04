Intervenuto a MC Sport, l'ex tecnico di Empoli, Sampdoria e Brescia, Gigi Cagni, dice la sua sulla polemica scoppiata tra Allegri e Adani in diretta tv.



“Lo dico sinceramente, quando c’è Adani tolgo il volume. Dopo una partita, sentire i suoi pistolotti farebbe arrabbiare anche me. Lele cerca di fare il protagonista, quando il vero protagonista è il calcio. La tattica è semplice, i media la rendono difficilissima. Il bel gioco? In Italia se non vinci diventa un problema. Quest’anno, all’inizio, hanno messo in discussione anche Gasperini. Adani non è preparato, fa vedere sulla lavagna cose che sono irrealizzabili. Basta…”.