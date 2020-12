E' morto Paolo Rossi. Pablito, l'eroe del Mondiale dell'82, l'uomo che tramortì il Brasile con una tripletta, il Pallone d'Oro nello stesso anno, è venuto a mancare. Dopo Diego Armando Maradona, un'altra icona del calcio mondiale ci lascia in un anno, questo 2020, maledetto. Due scudetti con la Juventus, una Coppa dei Campioni sempre coi bianconeri, coi quali ha alzato al cielo anche una Coppa Italia, con la sua 20 su maglia azzurra ha scritto la storia. Che nessuno mai cancellerà.



Poco dopo l'una di notte, la sua compagna, Federica, giornalista, ha postato una foto insieme a Paolo: "Per sempre", frase accompagnata da un cuore. E così sarà: per sempre, Pablito.