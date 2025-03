Calcio in lutto, è morto Nico Hidalgo: l'ex Juventus aveva 32 anni

. La notizia è stata confermata dal Granada, una delle squadre in cui ha militato nel corso della sua carriera. Da anni Nico Hidalgo (foto YouTube Racing Santander) lottava contro una malattia che non gli ha lasciato scampo. Nonostante gli sforzi e le cure, la malattia ha avuto il sopravvento e ha posto fine alla sua vita troppo presto. A fine aprile avrebbe compiuto 33 anni.ha iniziato la sua carriera calcistica nel Motril, la squadra della sua città natale, per poi passare al settore giovanile del. Con la maglia del club andaluso ha avuto l'opportunità di esordire con la prima squadra, mettendosi in luce nel calcio professionistico. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di diversi club, tra cui il. Nel corso della carriera, Hidalgo ha ricoperto il ruolo di ala destra.In occasione della scomparsa di Hidalgo, il Granada ha voluto rendere omaggio all'ex calciatore: “Nico Hidalgo ci ha lasciato il 1° marzo 2025 all'età di 32 anni. Dietro di lui c'è un innegabile esempio di lotta e sacrificio, come ha già dimostrato nel Granada Club de Fútbol, realtà che ha difeso tra il 2012 e il 2016, debuttando con la prima squadra. Nato a Motril, ha potuto sentire il calore dei tifosi granadini al Granada City Trophy 2022. Quel pomeriggio c'è stato un momento emozionante quando, insieme a Pepe Macanás, è sceso sul terreno di gioco del Nuevo Los Cármenes e ha ricevuto un'ovazione più che meritata dai suoi tifosi, che hanno voluto sostenerlo fin dal primo momento in una lunga e sfortunata lotta contro la malattia Con la partenza di Nico, non se ne va solo un calciatore eccellente, ma anche una brava persona. Ma l'affetto dei compagni di squadra, degli allenatori, dei lavoratori, dei dirigenti e dei tifosi sarà sempre presente. Riposa in pace, Nico Hidalgo García".Nel 2014, all'età di 22 anni,, che lo. Il centrocampista non ha avuto mai l'opportunità di esordire con la maglia bianconera. Fu infatti subito ceduto in prestito proprio al Granada, per poi trasferirsi a titolo definitivo al Cadice un paio d'anni dopo.