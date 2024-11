Calcio in lutto: morto Bianchi, ex giocatore dell'Inter

30 minuti fa



Calcio in lutto per la morte di Bruno Bianchi. Classe 1947, avrebbe compiuto 77 anni il prossimo 27 novembre: è scomparso nella giornata di venerdì 15 novembre.



Era cresciuto nell'Inter di Helenio Herrera, prima di una lunga carriera trascorsa tra il Como, il Rapallo, l'Alessandria e il Venezia. In laguna, Bianchi ha trascorso sei stagioni tra il 1969 e il 1976 con quasi duecento presenze. I funerali si terranno ad Olgiate Comasco, comune nel Comasco.