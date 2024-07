Calciomercato Cagliari, Bonato: "Il gruppo resta, ma alcune uscite necessarie"

Getty Images

, direttore sportivo del, parla nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo allenatore: "Qualcosa è stato seminato e a breve verrà ufficializzato - si legge su TMW -. Era necessario integrare nel breve determinati ruoli. Stiamo facendo un percorso che ci ha portato dalla B alla salvezza in A. Ora vogliamo crescere. Il gruppo rimarrà, ma con alcuni correttivi. Alcune uscite ci devono essere per permettere questa crescita. Non siamo all'anno zero. Il nostro percorso continua".Bonato prosegue: "Marin? E' un giocatore che rientrerà in rosa. Faremo con il mister le valutazioni del caso. Si vedrà. Stiamo parlando anche con Viola, mentre Lapadula si godrà qualche giorno di vacanza poi verrà valutato nel quotidiano. Dipenderà dalle dinamiche di mercato. Nessuno è intoccabile, abbiamo le nostre idee".

Arrivi: Luperto (d, Empoli)Rientri: Marin (c, Empoli), Pereiro (c, Ternana)Partenze: Nandez (c, Al-Qadsiah), Aresti (p, svincolato), Mancosu (c, svincolato), Viola (c, svincolato), Gaetano (c, Napoli), Oristianio (a, Inter), Shomurodov (a, Roma), Petagna (a, Monza), Dossena (d, Como)Allenatore: Nicola (nuovo).