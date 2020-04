. Come ogni mercoledì e ogni sabato, Fabrizio Romano risponde alle domande di calciomercato dei nostri utenti su Calciomercato.com. Ecco quelle selezionate in merito agli ultimi argomenti."Ritenuto troppo offensivo, non è una prima scelta"."Se non si finirà il campionato, con così poche presenze, è complesso. Più no che sì ad oggi"."Dybala rimane alla Juventus e rinnoverà il suo contratto"."Ci proverà per Tonali di certo, Mandragora potrebbe rientrare in alcuni scambi già in piedi. Pogba è un desiderio ma fattibile soltanto con uno sconto o con uno scambio, dallo United non ci sono ancora questi segnali"."Se arriveranno offerte allettanti o possibilità di scambio, Bernardeschi potrebbe partire. Ma non è considerato un esubero o un giocatore fuori dal progetto nelle idee del club, ha comunque dimostrato il suo valore"."Non è il classico esterno a tutta fascia che vuole Conte"."Molto, molto avanti: curve finali e sarà fatto".​"Pogba è inarrivabile a queste condizioni, mentre Vidal è un'idea che potrebbe tornare ma al momento non più una priorità per l'Inter. Le scelte definitive verranno comunque fatte più avanti".Il Milan potrebbe riprendere Piatek come si legge?"No, Piatek è fuori da ogni piano del Milan"."Esterno forte ma da 4-3-3 non da 3-5-2 nei piani dell'Inter, dunque al momento no"."Molto, piace alla Juve come all'Inter. Ma il Chelsea chiedeva 40 milioni a gennaio: i due club ci stanno lavorando ma costa tanto".