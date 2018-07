Ad Auronzo, sede del ritiro estivo della Lazio, aspettano il colpo di mercato. Inzaghi oggi dirigerà il secondo allenamento nel Cadore, nel frattempo ha chiesto ed ottenuto Acerbi, come sostituto di de Vrij. Ora vuole un altro sforzo da Lotito: il nome che vorrebbe a Roma è solo uno, Gomez dell'Atalanta.



CALCIOMERCATO LAZIO - Tare considera la spesa richiesta (almeno 10 milioni di euro) una specie di follia: è un giocatore over 30, il ds albanese è abituato ad altri colpi di mercato. Per questo si sta guardando intorno e come riporta il ‘Corriere dello Sport’ potrebbe aver trovato l’alternativa in Franzo Vazquez del Siviglia. Già esperto, pronto per la A, viene chiamato "il muto", 5 gol in stagione, 44 presenze di cui solo la metà dall'inizio, è un profilo che piace. Non è proprio Felipe Anderson, ma potrebbe rappresentare un compromesso tra le idee di Inzaghi e Tare.