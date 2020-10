La capacità di saper approfittare delle occasioni che vengono concesse è uno dote importante, tanto più per un giocatore nuovo e arrivato col ruolo definito di "riserva".Titolare per la prima volta in Serie A contro il Crotone e subito in gol, il ragazzo di Malaga non ha tradito nemmeno quando Pioli ha avuto bisogno di lui per sostituire l'infortunato Calhanoglu.che chiuderà la quinta giornata. Il test alla caviglia a cui sarà sottoposto domani il numero 10 rossonero sarà risolutivo in un senso o nell'altro per averlo al massimo in panchina, il che significa che Brahim Diaz si candida per una maglia da titolare anche contro i giallorossi. Un ulteriore esame per comprendere la consistenza di un giocatore in una sfida contro una possibile concorrente per un posto nella prossima Champions League.- E magari un nuovo test in vista delle, avevano provato a strappare un'opzione per il riscatto ma, di fronte al veto dei blancos, si sono ripromessi di affrontare la questione più avanti. Segnale della totale fiducia nel giocatore e nell'investimento: contro la Roma, Brahim ha la chance di dimostrare di essere molto di più di una "riserva".