La domanda se la sono posta a lungo nel corso degli ultimi 4 anni i tifosi del Milan abbagliati da giocate strepitose alternate a partite in cui il suo marchio sembrava quasi deleterio e anche ora che il trequartista turco ha scelto di cambiare sponda del naviglio vestendo la maglia dell'Inter e della Turchia, i vecchi lamenti sembrano già tornati a far rumore. Qual è il vero Calhanoglu? Quello visto contro il Genoa all'esordio e in parte contro Gibilterra in nazionale, oppure quello di Verona e della disfatta contro la Turchia?Va detto, contro il Verona la sua partita non è stata totalmente insufficiente, ma al turco è mancato il guizzo, la giocata che invece aveva contraddistinto la gara contro il Genoa. Lo stesso discorso vale anche con la maglia della Turchia dove al gol contro Gibilterra è seguitaUn'alternanza che ha evidentemente nel dna, ma che porta in dote anche un dettaglio non sottovalutabile.Calhanoglu è stato l'ultimo ad arrendersi anche questa sera contro gli Oranje, ma, una difficoltà ad emergere, già conosciuta al Milan quando l'avversario saliva di livello.trasformarsi da talento importante a protagonista. Non è più tempo di nascondersi perché, a differenza della Turchia, in nerazzurro ci sono altri compagni che scalpitano per prendere il suo posto.