Esteban Cambiasso, ex centrocampista dell'Inter, parla della prima in Champions dei nerazzurri, questa sera contro il Borussia Monchengladbach, a Sky Sport: "Mi aspetto che possa interpretare bene l'importanza di questa gara. Se quello dell'Inter è un gruppo della morte, questa è una partita che in casa devi vincere. Serve partire bene. Hakimi? E' il grande cambiamento dell'Inter di quest'anno. Il calcio cambia con gli interpreti e Hakimi ha una facilità di corsa incredibile sugli 80 metri. E poi segna. Il modulo conta, ma se hai calciatori di grande qualità è più semplice muovere le pedine e cambiare schemi. E' un giocatore che darà tanto all'Inter, speriamo che non pesi la sua assenza".