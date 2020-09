Fabio Cannavaro, ex difensore tra le altre di Inter e Juve, parla a Il Mattino della lotta scudetto della Serie A che sta per partire: "Il campionato sarà aperto, la Juve è la squadra più gettonata. Come sempre ha qualcosa in più delle avversarie. Occhio però all’Inter di Antonio Conte che si è rinforzata. Mi aspetto un buon campionato anche da parte della Lazio. Così come Milan, Napoli e Atalanta. Queste potrebbero essere le protagoniste della prossima Serie A. Ci sarà più equilibrio rispetto al passato".