Hanno segnato l’ultimo decennio del calcio, ma in questo momento - almeno in Champions League - Messi e Cristiano Ronaldo sembrano avere perso confidenza con il gol. I due 11, volte Pallone d'Oro - entrambi sconfitti nell'andata degli ottavi contro Paris Saint Germain e Porto - sono stati nettamente superati nella classifica dei capocannonieri da Haaland, ora a otto marcature contro le loro quattro. Un dato riscontrabile sul tabellone che presenta il talentuoso attaccante norvegese nel ruolo di favorito assoluto per il titolo dei bomber di Champions, a 2,50. Dietro di lui non ci sono Messi o CR7, bensì Mbappé a quota 4,50 e reduce dalla tripletta al Camp Nou, che ha fatto del francese il giocatore autore del maggior numero di gol (24) in Champions League alla sua età, 22 anni e 58 giorni (Messi ne aveva fatti 17, Ronaldo nessuno). A chiudere il podio dei betting analyst ci sono Lewandowski e Neymar, entrambi offerti a 5,50. Solo quarto posto nella lavagna Snai per Cristiano Ronaldo, a 6,50, lontanissimo (e vicino all'eliminazione con il suo Barcellona) Messi che si gioca a 50.