Fabio Capello, ex allenatore di Milan, Real Madrid, Juve e Roma, dà un consiglio a Massimiliano Allegri, accostato a Bayern e Manchester United. Queste le sue parole a Radio Anch'Io lo Sport: "Al Bayern Monaco sarebbe molto più facile vincere, ma dopo quello che è successo ad Ancelotti al Bayern non so se un allenatore italiano sia ben voluto. Forse c'è qualcosa che non funziona nel rapporto italotedesco. L'Inghilterra è affascinante, io se dovessi scegliere sposerei il Manchester".