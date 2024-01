Capello sul Milan: ‘Vedo un progresso netto, vedo la mano di Pioli’

Fabio Capello promuove Stefano Pioli in una intervista concessa ai colleghi della Gazzetta dello Sport: “Futuro di Pioli? Non risponderò a una domanda così su un allenatore, però si vede che ora i giocatori sono integrati... e in questo si vede la mano dell’allenatore. Nei prossimi mesi mi aspetto i risultati. Vedo un progresso netto, sì. Se poi si sbagliano i rigori..."