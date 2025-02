Caressa: "Inter, alcuni sono a fine corsa. Delusione Taremi, Frattesi rimasto malvolentieri"

Getty Images

La sconfitta di Firenze ha fatto scattare qualche campanello d'allarme in casa. Per, è il segnale di una squadra a fine ciclo, quantomeno in alcuni elementi.Il giornalista sportivo, nel corso di Deejay Football Club, ha analizzato la situazione dei nerazzurri di Simone Inzaghi, travolti 3-0 al Franchi dalla Fiorentina nel proseguimento della gara valida per la 14esima giornata di Serie A.- Caressa parte con uno sguardo sulla situazione anagrafica della rosa: "Comincia a esserci qualche giocatore un po' arrivato, in difficoltà. Calhanoglu è vero che ha avuto problemi fisici, ma non è neanche vicino al giocatore che era un anno fa. Mkhitaryan è un po' avanti con l'età e i ricambi a centrocampo non convincono".

- Il giornalista si sofferma poi sul rendimento di, arrivato in estate dal Porto a parametro zero e fin qui autore di 3 gol in 27 presenze: "E' stato una delusione, Inzaghi deve giocare sempre con quei due (il riferimento è alla coppia titolare formata da Marcus Thuram e Lautaro Martinez, ndr), altrimenti non ottiene nulla. Correa si è rotto".- Un commento poi anche sulla situazione di, rimasto all'Inter nonostante l'impiego a singhiozzo e i rumors durante la finestra di mercato invernale: "Frattesi è rimasto obtorto collo e non è molo contento della permanenza".

- Infine, Caressa pronostica unnella gara di lunedì a San Siro: "L'Inter potrebbe giocare con un certo peso sulle spalle lunedì sera. Se il Napoli batte l’Udinese, i nerazzurri devono giocare contro la squadra che li ha appena battuti e che avrà anche i nuovi giocatori arrivati sul mercato. Poi l’Inter ha qualche giocatore stanco, può diventare una partita cruciale. Di solito l'Inter queste gare non le sbaglia, ma potrebbe giocare con una certa pressione".