Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, ha parlato alla Rai, durante Calcio Totale, dopo il pareggio per 1-1 contro il Torino: "C'è un po' di rammarico visto che dopo il secondo gol la partita poteva avere una svolta di un altro tipo ma è un pareggio giusto, in una partita intensa. Dobbiamo essere soddisfatti".



TORNEO DI VIAREGGIO - Dopodiché, si è espresso anche sulla finale del torneo di Viareggio sempre tra le due squadre: "Siamo soddisfatti di averlo vinto per il secondo anno consecutivo, stiamo ottenendo ottimi risultati a livello giovanile e siamo felici per il successo. Il movimento dei nostri ragazzi è in crescita".



FRATTESI E BERARDI - Carnevali ha parlato del futuro di Berardi e Frattesi, accostati rispettivamente alla Lazio e alla Roma: "Tutti e due no. Magari partirà uno solo, ma privarsi di due giocatori così in un colpo solo non va bene".



LA POLITICA DEI GIOVANI - Per concludere, l'amministratore delegato ha rinnovato la loro visione sui giovani: "La nostra politica è questa da 10 anni, da quando siamo in Serie A. La nostra strategia è prendere giocatori giovani per farli crescere e poi magari farli approdare in grandi club. Abbiamo ceduto Raspadori, Scamacca e Traore, ma abbiamo investito e vogliamo continuare su questo percorso che è quello giusto".