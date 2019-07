Via dalla Roma, ecco la tv. Come rivela il settimanale Chi, Francesco Totti e Ilary Blasi hanno girato due puntate zero della sitcom formato famiglia Casa Totti. "Amici, risate, gag e momenti di riflessione, questi gli ingredienti delle due puntate zero finora registrate" quanto scritto da Chi, che svela anche i primi due ospiti: Teo Mammuccari ed Emma Marrone, cantante che piace ai figli della coppia. Nessuna data di messa in onda, ma l'idea è quella di offrire il tutto a Mediaset.