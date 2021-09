L'ex arbitro Paolo Casarin commenta all'Adnkronos la designazione di Orsato per la partita tra Inter e Sampdoria, prima partita per lui con i nerazzurri da Inter-Juve del 2018: "​C'è un limite oltre il quale le cose si cancellano, Orsato è tornato lui stesso a riparlare del famoso derby d'Italia del 2018. La perfezione non è di questo mondo, poi arriva a questa sfida dopo aver dimostrato di essere in un buon momento a livello internazionale e arbitrerà serenamente":