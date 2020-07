Continua la rassegna degli orrori per quanto riguarda la caserma di Piacenza. Questa volta sono le minacce che il comandante della Stazione Levante dei carabinieri di Piacenza, il maresciallo Marco Orlando, avrebbe rivolto a una transessuale un anno e mezzo fa, a colpire: "Se non collabori, se non mi dai lavoro, in un modo o nell'altro ti frego e ri rimando in Brasile". La trans ha chiesto ai magistrati di essere sentita come persona offesa: sostiene di esser stata obbligata a fare sesso e di esser stata picchiata una volta all'interno della caserma.



IL MAROCCHINO PICCHIATO: 'MI HANNO MESSO LA DROGA IN TASCA' - Un 34enne marocchino ha invece denunciato "calci nello stomaco, pugni, schiaffi forti. E mentre mi pestavano, quello là, Montella, rideva. Si abbracciava con gli altri. In quella caserma calci e ricatti. Mi misero la droga in tasca e mi dissero: ora vai in carcere. Finora non avevo denunciato perché avevo paura": Hicham Hikim risponde cos' al telefono dal Centro di permanenza rimpatri di Gradisca d'Isonzo dove è arrivato il 12 luglio scorso, dopo un anno e mezzo passato nel carcere di Piacenza per spaccio di hashish.