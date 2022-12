Il presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini ha parlato del caso Juve durante la presentazione del codice di Giustizia sportiva e ordinamento statale: "Aspettiamo le indagini, come Lega non vogliamo commentare quello che è successo - sono le frasi riportate dall'Ansa - Una nuova Calciopoli? Non c'è questo timore, ma dobbiamo vedere che succede. Quando finiranno le indagini bisognerebbe capire cos'è successo, adesso è difficile rilasciare un commento".