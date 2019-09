Lo diciamo da settimane, osservando la situazione della Juve: lasciare campioni ambiziosi e strapagati fuori dalla lista Champions, oltre che uno spreco economico, è un rischio enorme per la serenità dell’ambiente. Ci hanno accusato di essere contro questo o contro quello, addirittura di avere intenti destabilizzanti. In realtà abbiamo solo trasferito alla Juve di oggi quello che il calcio ci ha insegnato in tanti anni:, oppure di uno che è arrivato a Torino per provarci, e che è