Cassano a sorpresa: "Leao? Al Milan non vedono l'ora di venderlo"

Paolo D'Angelo

28 minuti fa

Antonio Cassano, ex attaccante tra le tante di Milan, Inter e Real Madrid, è intervenuto nel podcast Viva el Futbòl e si è scagliato nuovamente contro Rafael Leao. Queste le sue dichiarazioni:



"Per me Leao può anche segnare venti, trenta o quaranta gol e fare settanta assist, mi cambia poco. Io vedo e giudico il giocatore, e dico che non è buono, è un mezzo calciatore. Poi ovviamente Ibra deve dire che è forte e che è un giocatore importante, anche in ottica mercato chiaramente perché secondo me al Milan non vedono l’ora che arrivi Jorge Mendes e se lo porti via".