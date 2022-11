La trattativa per la cessione della Sampdoria si sarebbe, per l'ennesima volta, sbloccata. Ad annunciarlo è Francesco Di Silvio, mediatore della presunta cordata Al Thani, che ha nuovamente comunicato (a parole) la chiusura della trattativa. "Banca Rothschild ha confermato il finanziamento di 250 milioni allo sceicco Faleh Khalid Al Thani" ha detto il barese a Il Secolo XIX. "Adesso gli avvocati si occuperanno di effettuare il versamento. A Genova arriverà tutta la famiglia reale del Qatar. È tutto fatto. Faremo al più presto le mosse per ripatrimonialilzzare il club".



Dalla parte opposta il trustee Gianluca Vidal continua a ripetere quale è il vero aspetto dirimente della vicenda, ossia i soldi, che continuano a mancare da oltre due mesi: "Anche a me hanno fatto delle telefonate piene di entusiasmo e, a voce, mi hanno comunicato l’esito positivo dell’incontro di Ginevra" ribatte il commercialista veneto. "Detto questo il mio ruolo è ben chiaro e l’ho spiegato più volte. Per me devono contare solo i fatti, non le parole. Se la domanda è, “ha ricevuto evidenza dei versamenti?”. La risposta è “no”. Potrebbero volerci un paio di giorni. Aspettiamo. Ormai siamo al 'redde rationem' ".