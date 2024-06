Champions 2024-25: sorteggiato il primo turno, ecco accoppiamenti e formula

Getty Images

Sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del primo turno di qualificazione della, che riparte da una nuova formula. Quella che di fatto parte oggi è la 70ª edizione della, con ilche si disputerà il 9 e 10 luglio (partite di andata) e il 16 e 17 luglio (partite di ritorno). La finale si giocherà il 31 maggio 2025 a Monaco di Baviera.Slovan Bratislava - StrugaThe New Saints - DecicBorac Banja Luka - EgnatiaHamrun Spartans - Lincoln Red Imps

Ballkani - Santa ColomaFlora Tallinn - CeljeKlaksvik - DifferdangePanevezys - HelsinkiRFS - LarneReykjavik - Shamrock RoversVirtus A.C. 1964 - FSCBLudogorets - Dinamo BatumiOrdabasy - PetrocubDinamo Minsk - Pyunik, che si gioca in un. Ogni club affronta otto squadre diverse (quattro in casa, quattro in trasferta), con squadre divise in quattro fasce diverse a seconda del ranking Uefa. Le prime otto classificate accedono direttamente agli ottavi di finale; le squadre classificate dal nono al 24° posto disputano gli spareggi per la fase a eliminazione diretta e le vincitrici accedono agli ottavi di finale. Da quel momento in poi, la competizione proseguirà con la consueta formula a eliminazione diretta.