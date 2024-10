Champions: la classifica dei club italiani e quanti punti mancano a ciascuno per qualificarsi

Oggi riparte la, con la terza giornata.. Con sei giornate ancora da disputare,A riguardo, ci sono delle stime attendibili. Opta infatti ha processato 50.000 simulazioni delle partite della fase a gironi, calcolando così la(qualificazione diretta agli ottavi) e quelli per finire tra le prime 24 (chi arriva dal 9° al 24esimo posto disputerà un play off per accedere agli ottavi).

Nel 98% delle simulazioni di Opta. In pratica, con 5 vittorie e un pareggio o 4 vittorie e 4 pareggi, il passaggio agli ottavi dovrebbe essere garantito. Con 15 punti invece si arriva fra le top 8 nel 73% delle simulazioni, quindi quasi in 3 casi su 4. Con 14 punti invece si va direttamente agli ottavi solo nel 28% delle simulazioni del computer Opta.(dal 9° al 24° posto), Opta evidenzia che. Nel 69%delle simulazioni sono bastati 9 punti per assicurarsi un posto agli spareggi, mentre soltanto nel 16% degli esperimenti Opta sono stati sufficienti 8 punti.

. Ognuna delle 36 squadre deve affrontare 8 avversarie, 2 per ogni fascia di sorteggio. Le prime 8 nella classifica generale quindi saltano i playoff e vanno direttamente agli ottavi. Dal nono al sedicesimo posto sono teste di serie nei playoff e ospitano il ritorno, mentre dal 17° al 24° posto giocano in casa l’andata dello spareggio per gli ottavi.