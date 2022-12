Dove vedremo la Champions League in tv nel triennio 2024-2027? Secondo quanto riportato da Calcio e Finanza, se ne saprà di più dal 16 gennaio con il lancio del bando per i diritti televisivi del torneo. Ci si aspetta prezzi maggiorati visto l’allargamento dei club partecipanti e di conseguenza un numero maggiore di gare da trasmettere in tv.



Inutile dire che sono molte le emittenti interessate. In primis Sky che vorrebbe confermare i diritti della competizione che già ha fino al 2024, discorso simile per Amazon, ormai entrata a pieno nel campo dei diritti a trasmettere le massime competizioni calcistiche. Anche Mediaset valuterà la proposta dell’UEFA, così come DAZN che, oltre alla Serie A, potrebbe tentare l’affondo anche sulla Champions. Tutti gli indizi fanno credere che i diritti vengano assegnati in primavera, tra marzo e aprile 2023.