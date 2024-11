AFP via Getty Images

Champions League, Piqué snobba l'Inter: "Real Madrid e Manchester City favorite, poi Juventus e Barcellona"

51 minuti fa



Gerard Piqué, ideatore della Kings League e chiaramente presente all'evento di lancio del torneo in Italia a Torino, ha risposto a una domanda su quali siano le favorite con più chance di sollevare in cielo la Champions League, snobbando Inter di Simone Inzaghi, finalista nell'edizione del 2022-23.: "Barcellona e Juventus in questa Champions League non sono tra le favorite. Ci sono prima il Real Madrid e il Manchester City. Sono però appena un gradino sotto, allo stesso livello con tante altre squadre che possono competere per vincerla. Il Barcellona è un'ottima squadra, che gioca molto bene, quindi cerco che ha delle possibilità per vincere".