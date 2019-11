La qualificazione è ancora alla portata, ma la strada dell'Inter verso gli ottavi di Champions League si complica anche nelle previsioni dei betting analyst, dove il Dortmund stacca i nerazzurri. Dopo il ko di ieri, il passaggio del turno di Conte e i suoi sale a 3,50 sul tabellone, mentre il Borussia - ora secondo nel girone F, a -1 dal Barcellona - vola a 1,30. Il pareggio dei blaugrana con lo Slavia Praga riapre anche i giochi per il primo posto nel gruppo, anche se per i quotisti il primo posto della squadra di Valverde è ancora blindato a 1,25; il colpo dei tedeschi pagherebbe 3,75, l'Inter è matematicamente in corsa ma a un impossibile 33,00.