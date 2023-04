Mateo Kovacic, centrocampista del Chelsea, ha commentato il ritorno di Lampard in panchina in un'intervista con Sky Sports UK:



"Lo conosciamo, è già stato nostro tecnico. È una buona notizia che sia tornato per provare a cambiare una stagione che non sta andando bene, dobbiamo essere onesti nel dirlo. Alla fine è più facile cacciare un allenatore che trenta giocatori, ma dobbiamo migliorare e ringraziare Potter per il buon lavoro che ha fatto qui. Non era facile, la situazione era dura. Abbiamo avuto un rapido incontro con Lampard, ci ha spiegato cosa vuole da noi e quali siano i suoi desideri per la stagione. Abbiamo l'occasione di risalire in classifica e di sfidare il Real Madrid in Champions, c'è la possibilità di togliersi soddisfazioni. È stato molto calmo nel comunicare, ma anche perché ci dobbiamo subito preparare a giocare".