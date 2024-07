Getty Images

Juventus, chi è Berkay Yilmaz: il nuovo obiettivo di Giuntoli

Redazione CM

5 minuti fa



La Juventus vuole ripartire con un progetto nuovo, per plasmare tramite le mani del ds Giuntoli e del nuovo tecnico Thiago Motta, la squadra per le prossime stagioni. Lo testimonia un mercato ambizioso e lo testimonia una crescente attenzione ai profili giovani. Primo fra tutti Kenan Yildiz, messo al centro dei piani del club. Per proseguire sulla stessa linea, ora i bianconeri puntano un altro giovane talento, connazionale di Yildiz: Berkay Yilmaz.



CHI E' YILMAZ - Yilmaz. Un nome assai comune in Turchia: non si tratta né del veterano Burak e nemmeno del "falso nueve" di Montella Baris, bensì di Berkay. Classe 2005 e di proprietà del Friburgo, club con cui è cresciuto nel settore giovanile, Berkay Yilmaz ricopre il ruolo di terzino sinistro. A mettere il suo nome in luce agli occhi della Juve sono state le sue recenti prestazioni brillanti con la Turchia agli Europei Under 19. E' nato a Singen, in Germania, motivo per cui possiede il doppio passaporto che lo rende eleggibile per entrambe le nazionali. Nonostante ciò, Yilmaz ha vestito la maglia della Turchia dall'Under 17 fino all'Under 19 e sembra convinto a voler proseguire con la Mezzaluna. Infine, occorre sottolineare che non ha ancora esordito con la prima squadra, sebbene visto il rendimento in crescita sia solo questione di tempo. La Juve lo mette nel mirino e, dopo l'acquisto di Cabal, studia il colpo per mettere al sicuro la fascia sinistra per il prossimo futuro.