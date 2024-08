Chi è Frederic Guilbert, il nuovo terzino del Lecce che ha giocato in Premier League e con 200 presenze in Ligue 1

Dopo un avvio di stagione complicato, con le sconfitte per 4-0 in casa contro l’Atalanta e per 2-0 a San Siro contro l’Inter, ilinterviene sul mercato rinforzando la rosa a disposizione di Gotti Il direttore sportivo Corvino ha pescato nuovamente in Francia per andare a sostituire il partente Gendrey, passato all’Hoffenheim. Il dirigente del club salentino è andato a pescare un calciatore esperto: stiamo parlando di225 presenze in Ligue 1 tra Bordeaux, Caen e Strasburgo, oltre ad un’esperienza nelle fila dell’Aston Villa, in Inghilterra. Questa volta Corvino ha voluto aggiungere un profilo d’esperienza per andare a conquistare un’altra salvezza. Cresciuto nel Caen, ha vestito - come dicevamo - le maglie di Bordeaux e Strasburgo, club da cui il Lecce lo ha prelevato. Arrivato in Premier nel 2019, totalizza 29 gare nella prima annata, mentre un infortunio lo frena nella seconda annata, in cui colleziona appena tre apparizioni, prima di tornare in Francia.Frederic Guilbert ricopre il ruolo di terzino destro e andrà a rimpiazzare il partente Valentin Gendrey. Può giocare anche qualche metro più avanti all’occorrenza e spingersi per provare a servire assist ai compagni: sono 15 i passaggi vincenti totalizzati in carriera in Ligue 1. Un profilo esperto, che vanta dalla sua anche personalità e carisma da mettere a disposizione di giocatori più giovani, con l’obiettivo di conquistare un’altra permanenza nella massima categoria.