Chi è Gonçalo Esteves, la nuova scommessa dell’Udinese

AFP via Getty Images

L’Udinese ha rinforzato la fascia destra con un volto nuovo,; allo Sporting sarà riconosciuto il 50% sulla futura rivendita. È un terzino destro veloce e tecnici che può giocare anche largo in un centrocampo a cinque a tutta fascia, e all’occorrenza può essere schierato anche dall’altra parte del campo.- Esteves è nato ad Arcos de Valdevez - circa 25mila abitanti, vicino al confine con la Spagna - ed è cresciuto in due delle tre squadre più importanti del Portogallo: quando non aveva neanche 15 anni è entrato nelle giovanili del Porto, nell’estate 2021 si trasferisce allo Sporting Lisbona col quale in dieci giorni debutta - a 17 anni - prima in Champions League e poi in campionato (titolare in entrambi i casi). A lanciarlo è stato Ruben Amorìm, allenatore per il quale lo Sporting Lisbona ha versato 10 milioni nelle casse del Braga pur di prenderlo. Stabilmente nel giro delle Under portoghesi,

- Nella seconda parte della stagione scorsa il portoghese: Esteves è partito dalla panchina entrando nei minuti finali del primo tempo, e ha servito a un compagno l’assist del momentaneo 2-1 a venti minuti dalla fine (3-3 finale tra tempi regolamentari e supplementari, l’Az è passato ai rigori). Nessuna presenza in Eredivisie, dove ha fatto solo un paio di panchine con Heerenveen e Feyenoord.