La Fiorentina sogna Luiz Henrique, il "Re del Sudamerica": il Botafogo fissa un prezzo stellare

C'è qualcuno a cui il 2024 è andato meglio di quello diL'attaccante, tornato in patria dopo un anno e mezzo non all'altezza delle aspettative al Real Betis di Siviglia, ha vinto con ilil, quindi è stato eletto. La prospettiva di giocare il Mondiale per Club 2025 con O Glorioso (il soprannome del Botafogo) è allettante, ma Luiz è stato chiaro: vuole tornare in Europa.Si tratta di un classe, quindi non un bomber ma un creatore di dribbling, gioco e occasioni. Ecco che i, anno solare che in Sudamerica corrisponde alla stagione calcistica, appaiono numeri adeguati. E' stato lanciato dal, col quale ha vinto il campionato Carioca e il trofeo Guanabara nel 2022, in squadra con l'ex Juventus, Inter e Fiorentina. Chissà allora se non abbia già avuto modo di chiedere al centrocampista qualcosa su Firenze.

E dire che il primo impatto con il calcio europeo non è stato di quelli che uno si sogna: passa aldi euro abbondanti, disputa più di 40 partite nella stagione 2022/23 ma il suo campionato di. Al conto vanno aggiunti 2 reti e 2 passaggi vincenti in Europa League, e infine altri due assist in Supercoppa contro il Barcellona. Il feeling mai sbocciato del tutto con lo stadio Benito Villamarin lo ha spinto, nel gennaio dell'anno scorso, a fare ritorno in Brasile, diventando con. Poi superato anche da Thiago Almada, sempre al Botafogo, e Carlos Alcaraz, al Flamengo. Adesso, con il titolo di Rei do Sudamerica in tasca, è tempo di un nuovo tentativo nel Vecchio Continente.

Per vedere la maschera di Black Panther, che Luiz Henrique indossa o mima incrociando le braccia quando esulta, al Franchi, la Fiorentina deve in qualche modo soddisfare le richieste del Botafogo, il cui proprietario, John, è lo stesso dell'. Com'è noto, il club francese rischia seriamente di essere retrocesso d'ufficio se non risana un debito enorme , quindi i viola possono giocare su questo aspetto e sulla grande pressione che sta esercitando il connazionale, via social e non solo.. Il ds Pradè, per il momento, è fermo a 20 dopo una primissima offerta di 18, ma il mercato è cominciato da pochi giorni e c'è chi assicura che la Fiorentina farà di tutto per portare a termine questo affare.