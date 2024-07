Redazione Calciomercato

A 26 anni ha coronato il sogno di una vita. Paolo Monna è un pugliese classe 1998, abituato al mondo delle armi sportive sin da piccolo, che ora si è tolto la soddisfazione più importante. Proprio lui medaglia d'oro nel tiro a segno, nella categoria pistola,. Ora bronzo storico nella pistola 10 metri alle Olimpiadi di Parigi. E con lui un altro eroe azzurro:classe 2001, addirittura argento in quelli che sono i suoi primi Giochi Olimpici.- Nel 2017 Monna si guadagna i riflettori conquistando l'argento ed il bronzo juniores rispettivamente agli Europei di Maribor e ai Mondiali di Suhl: un antipasto per i successivi traguardi anche tra i senior. In bacheca infatti conta ben sei podi a livello continentale, compresi i due ottenuti nell'estate del. In vista di Parigi 2024, a cui si qualifica trionfando agli Europei di Gyor dello stesso anno, punta al bersaglio grosso.

Nilo Maldini, 23 anni - Medaglia d'oro agli Europei juniores di Osijek nel 2021, grazie al tiro a segnoha iniziato a girare il mondo e a realizzare i propri sogni, affermandosi come un elemento dal sicuro rendimento soprattutto sul circuito di Coppa del Mondo. A Parigi 2024 è andato vicino ad emulare le gesta di, oro olimpico ad Atlanta 1996 e suo attuale commissario tecnico. Alla fine di poco (0.9) ha vinto il cinese Xie, ma a 23 anni questo argento profuma di impresa epica.- Nella storia di questa disciplina del tiro (pistola ad aria compressa 10 metri) l'Italia vantava fino ad ora solo due medaglie alle Olimpiadi:. Oggi, pur mancando la vittoria finale, ha conquistato altre due storiche medaglie.